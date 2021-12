per Mail teilen

In Pirmasens haben knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl mehr als 5000 Wähler einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Nach Angaben der Stadt entspricht das etwa 17 Prozent aller Wahlberechtigten. Bei der letzten Bundestagswahl hatten insgesamt rund 21 Prozent der Pirmasenser ihre Stimme per Brief abgegeben. Wer sich für die Briefwahl entscheidet, muss einen Antrag stellen. Das geht entweder elektronisch über die Internetseite oder im Briefwahlbüro der Stadtverwaltung.