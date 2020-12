per Mail teilen

Am Donnerstagmittag beginnt vor dem Amtsgericht Pirmasens der Prozess gegen einen Mann, der seine Ex-Freundin bedroht und verfolgt haben soll. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, unter ihrem Auto einen GPS-Tracker installiert zu haben. Mit dem Gerät habe er sie jederzeit orten und ihr auflauern können. Er passte sie laut Anklage beispielsweise an ihrem Arbeitsplatz ab und drohte, ihr ein Messer in den Hals zu stechen.