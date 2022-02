Mann beklaut zwei Mal selbe Tankstelle

per Mail teilen

Ein Mann hat in Pirmasens innerhalb von zehn Minuten zwei Mal dieselbe Tankstelle beklaut. Nach Polizeiangaben entwendete der noch Unbekannte beide Male eine Flasche Wodka. Er sei gestern Morgen zunächst ohne Maske in die Tankstelle gekommen. Als die anwesende Mitarbeiterin ihn aufgefordert habe, eine Maske zu tragen, habe der Mann sie nach einer solchen gefragt. Als die Frau ihm den Rücken kehrte, habe der Dieb dann die Flasche gegriffen und sei geflüchtet. Nur zehn Minuten später sei der Mann- diesmal mit Maske- erneut in die Tankstelle gekommen. Auf seine Tat angesprochen habe aber eine weitere Flasche Wodka gegriffen und sei erneut geflohen.