Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz wollen das Impfzentrum in Pirmasens wieder öffnen. Für den Fünf-Punkte-Plan der Landesregierung hat Landrätin Ganster (CDU) kein Verständnis.

"Es kann nicht sein, dass vor allem ältere Menschen bei Wind und Regen im Freien auf ihre dritte Impfung warten sollen", ärgert sich Susanne Ganster, Landrätin des Kreises Südwestpfalz über die Corona-Pläne des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Clemens Hoch (SPD). "Ich habe kein Verständnis, dass das Land nicht alle Impfzentren wieder in Betrieb nimmt", so Ganster. Zuvor hatte bereits der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) kritisiert, dass das Land beim Impfen im Moment nicht gut organisiert ist.

Kritik an Corona-Plan der Landesregierung RLP

Auch in der Südwestpfalz seien viele Intensivbetten und Beatmungsplätze in den Krankenhäusern belegt und die Fallzahlen steigen immer weiter. Am Wochenende seien 26 weitere Corona-Fälle im Landkreis registriert worden. Derzeit sind nach Angaben der Kreisverwaltung fast 500 Menschen an dem Virus erkrankt. Der Corona-Inzidenzwert im Kreis lag zuletzt bei 169,5.

Öffnet das Impfzentrum in Pirmasens wieder?

Diese Entwicklung sorgt laut Landrätin Ganster dafür, dass die Impfkampagne wieder Fahrt aufnimmt. Die als "Booster-Impfung" bekannte Auffrischungsimpfung für Menschen, die bereits vollständigen Impfschutz haben, sorge für zusätzliche Nachfrage. "Weil das Land uns den bisherigen Betrieb des Impfzentrums als Landesimpfzentrum nicht erlaubt, müssen wir nun andere Wege gehen", kündigt die Landrätin an. Gemeinsam mit der Stadt Pirmasens wird nun geprüft, wie das Impfzentrum dort in Eigenregie wieder geöffnet werden kann.

Impfbus soll nicht mehr am Supermarkt halten

Als erste Maßnahme gegen frierende Impflinge hat der Kreis bereits mit dem Deutschen Roten Kreuz vereinbart, dass der Impfbus, falls möglich, nur an Dorfgemeinschaftshäusern hält und nicht länger an Supermärkten. In den Häusern sei genug Platz, damit die Wartenden im Warmen anstehen können. Sogar Sitzplätze könne man so anbieten. An den Supermärkten müssten die Menschen hingegen auch bei Regen oder Sturm im Freien stehen.

Ganster fordert mehr Impfbus-Zwischenstopps in der Südwestpfalz

Landrätin Ganster bittet außerdem das Land darum, dass der Impfbus noch häufiger in der Südwestpfalz Station macht. Da es im Landkreis viele ältere Menschen gibt, sind laut Ganster auch mehr Booster-Impfungen erforderlich. Der Impfbus steht in dieser Woche in der Südwestpfalz in Bechhofen, Dahn und Zweibrücken.

Impfzentrum Kaiserslautern bald wieder geöffnet

Das Impfzentrum in Kaiserslautern ist bislang das einzige Impfzentrum in der Westpfalz, das nach Angaben von Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) wieder geöffnet werden soll. Einen genauen Termin gibt es dafür jedoch noch nicht. Zuletzt hatte es vor den Impfbussen bei Terminen in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken lange Warteschlangen gegeben.