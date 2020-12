Die Stadt Pirmasens weiht am Dienstag ein neues Ampelmännchen ein. Bei der Figur handelt es sich um den Gründer von Pirmasens, Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt. Nach Angaben der Stadt ist das Datum bewusst gewählt, weil Landgraf Ludwig heute vor 301 Jahren geboren wurde. Das neue Ampelmännchen wird an fünf Fußgängerüberwegen zu sehen sein: zum Beispiel am Exerzierplatz und in der Schützenstraße. Die Idee zu der Aktion hatte der Pirmasenser Jugendstadtrat. Die entsprechende Umrüstung der Ampelanlagen kostet rund 1.200 Euro. Sie wird unter anderem von der Verkehrswacht finanziert.