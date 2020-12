per Mail teilen

Am Dienstag ist in Pirmasens ein neues Ampelmännchen eingeweiht worden. Bei der neuen Figur handelt es sich um den Gründer von Pirmasens, Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt.

Das neue Ampelmännchen wurde jetzt von der Stadt vorgestellt. SWR

Die Idee zu der Aktion hatte der Pirmasenser Jugendstadtrat. Jan Philipp Weimann, Vorsitzender des Jugendstadtrates, sagte: „Man kennt ja die ganz normalen Ampeln, wie sie überall stehen: ein rotes Männchen, ein grünes Männchen. Und wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, sieht man, dass es gar nicht so viele Orte gibt, die so etwas Außergewöhnliches haben."

Stadtgründer als Ampelmännchen

Die Pirmasenser hätten sich daraufhin für den Stadtgründer entschieden - der Pirmasens von einer kleinen Baracke mit ein paar Häusern zu einer Großstadt gemacht habe. Mit der Aktion wollen die Organisatoren die Stadt aufwerten - und gleichzeitig zeigen, dass die Bewohner zu ihrer Stadt und deren Geschichte stehen. "Und damit dann auch nach außen zu zeigen: In Pirmasens bewegt sich was", sagt Weimann.

Zehn Ampeln wurden umgerüstet

Insgesamt blickt das Ampelmännchen von zehn Ampeln auf die Pirmasenser herab - unter anderem am Exerzierplatz und an der Schützenstraße.

Aber nicht nur in Pirmasens, auch in anderen Städten gibt es kreative Ampelmännchen, wie in der Galerie zu sehen ist: