Bei einem Kunstprojekt in Pirmasens soll ab sofort Kunst aus Pflastersteinen der Fußgängerzone entstehen. Die Aktion ist Teil des Projektes "Pirmasenser Resonanzen" der Montag-Stiftung aus Bonn. Ziel ist es, Menschen und deren Erinnerungen an die Fußgängerzone zusammenzubringen. Nach Angaben einer Sprecherin können Bürgerinnen und Bürger die Pflastersteine aus der Fußgängerzone umgestalten, wie sie wollen. Was am Ende mit den Pflastersteinen passiere, sei noch unklar. Möglich sei eine Liege oder eine Bank, die später in der Innenstadt aufgestellt wird. Das Projektbüro in der Hauptstraße in Pirmasens hat immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Die Aktion läuft noch bis Ende des Monats.