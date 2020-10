per Mail teilen

Die Stadt Pirmasens steht den aktuellen Plänen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes kritisch gegenüber. Der hatte vorgeschlagen, private Ordnungsdienste oder die Bundeswehr einzusetzen, um die Corona-Regeln zu kontrollieren.



Eine Einarbeitung fachfremder Kräfte sei mit einem enormen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden und aktuell angesichts der Pandemie nicht zu leisten, sagte ein Sprecher der Stadt Pirmasens. Der vom Städte- und Gemeindebund vorgeschlagene „Pakt für die kommunalen Vollzugsdienste" sei nur dann sinnvoll, wenn er den Ordnungsbehörden gestatte, Mitarbeiter untereinander auszuleihen - dorthin, wo Not am Mann ist. Das Ordnungsamt im Donnersbergkreis arbeitet nach eigenen Angaben mit den Verbandsgemeinden zusammen. Hier bestehe kein Bedarf an externer Hilfe. Die Stadt Kaiserslautern sieht aktuell ebenfalls keine Notwendigkeit für externe Kräfte.