Besuchsverbot in Pflegeheim wegen Corona-Nachweis

In Pirmasens gilt ab sofort ein fast zweiwöchiges Besuchsverbot für den Wohnbereich der Villa Wasgaublick. Hintergrund sei ein positiver Corona-Test in dem Pflegeheim. Das hat die Kreisverwaltung Südwestpfalz heute mitgeteilt. Seit Samstag hat der Landkreis 28 weitere Corona-Infektionen registriert. Außerdem ist eine Seniorin aus der Verbandsgemeinde Rodalben im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Sie sei nicht geimpft gewesen. Im Donnersbergkreis hat sich die Zahl der Corona-Infektionen an der IGS Eisenberg auf inzwischen 28 Fälle erhöht. Vier Klassen befinden sich dort weiterhin in Quarantäne.