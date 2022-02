Kreis appelliert an Müllsünder

Der Kreis Südwestpfalz hat nach eigenen Angaben zunehmend mit illegaler Müllentsorgung in der Natur zu kämpfen. Weil sich immer mehr Menschen in der Hinsicht äußerst rücksichtslos verhalten würden, appelliert Landrätin Susanne Gangster an die Bevölkerung. Mit seinen zehn Wertstoffhöfen habe der Kreis das beste Entsorgungsangebot in Rheinland-Pfalz. Sie bitte die Bürger dieses auch zu nutzen. Wer seinen Müll illegal in der Natur zurücklasse, werde konsequent verfolgt und müsse mit einem hohen Bußgeld rechnen.