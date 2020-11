per Mail teilen

Das Städtische Krankenhaus in Pirmasens übernimmt ab Dienstag den Betrieb des zentralen Corona-Testzentrums auf dem Messegelände. Die Stadt teilt mit, dass der Auftrag dazu vom Bund komme. Künftig sollen in allen Bundesländern die Krankenhäuser die Diagnosestationen übernehmen, um die Gesundheitsämter zu entlasten. Ein Sprecher erklärte, ab sofort würden Mitarbeiter des Pirmasenser Krankenhauses im Testzentrum in der Messehalle eingesetzt. Getestet werden nach wie vor nur Menschen mit einem begründeten Verdacht auf eine Corona-Infektion, wie zum Beispiel Einreisende aus Risikogebieten oder Menschen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten.