Planbare Operationen könnten bald wieder verschoben werden

Am Städtischen Krankenhaus in Pirmasens könnten schon bald planbare Operationen verschobene werden. Nach Angaben des ärztlichen Leiters befindet sich die Klinik derzeit noch im Regelbetrieb – es sei aber eine Belastungsgrenze erreicht. Im Städtischen Krankenhaus Pirmasens bewerte täglich eine Taskforce die aktuelle Corona-Lage und entscheide über Maßnahmen. Der ärztliche Leiter des Krankenhauses in Pirmasens sagte, er fürchte, dass im Laufe dieser Woche die Entscheidung getroffen werden muss, alle planbaren Operationen bis auf Weiteres abzusagen. Dadurch könnte Personal von anderen Stationen auf der Corona- und der Intensivstation aushelfen. Die Mitarbeiter dort seien schon jetzt überlastet. Auf der Intensivstation in Pirmasens sind zurzeit 15 von 16 Plätzen belegt - drei davon seien Corona-Patienten. Auch das Nardiniklinikum in Zweibrücken und Landstuhl bespricht nach eigenen Angaben zurzeit, ob planbare Eingriffe reduziert werden.