So will Pirmasens nachhaltiger werden

Pirmasens ist eine von insgesamt acht rheinland-pfälzischen Modellstädten, die in Zusammenarbeit mit dem UNESCO-Biosphärenreservat Pfälzerwald eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet haben. Jetzt geht es an die Umsetzung.

Michelle Eichhorn, die Projektleiterin für die Nachhaltigkeitsstrategie in Pirmasens, zeigt die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. SWR

Konkret will die Stadt Pirmasens dabei unter anderem den Öffentlichen Personen-Nahverkehr ausbauen, sodass alle Stadtteile für alle Bürgerinnen und Bürger per Bus zu erreichen sind. Außerdem will die Stadt zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden und dem Einzelhandel den Konsum regionaler Produkte fördern. Eine weitere Idee ist, Fassaden zu begrünen und mehr Grünflächen in der Stadt zu schaffen.

Ziele der UNO sollen in Pirmasens umgesetzt werden

Damit will Pirmasens die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG) auf kommunaler Ebene umsetzen. Insgesamt rund 150 Maßnahmen hat die Stadt seit 2019 gemeinsam mit dem UNESCO Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ausgelotet, die bis 2030 gefördert werden sollen. Die Kosten, die für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für Pirmasens anfallen, will die Stadt über verschiedene Fördertöpfe des Landes decken.

2019 war Pirmasens neben acht anderen rheinland-pfälzischen Städten ausgewählt worden, in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Ein weiterer Ort in der Westpfalz, der an dem Projekt teilnimmt, ist Sippersfeld im Donnersbergkreis. In einer Videokonferenz konnten rund 70 Teilnehmende aus Vereinen und Organisationen im Februar dieses Jahres Ideen für die Nachhaltigkeitsstrategie einbringen.

"Mehr Lebensgefühl für Pirmasens"

Der Pirmasenser Bürgermeister Michael Maas (CDU) sagte, man wolle in vielen Feldern des Zusammenlebens in der Stadt aktiv werden. Das betreffe zum Beispiel die Themen Mobilität, Sicherheit, Verkehr oder Umweltbelastung. "Wir wollen das Lebensgefühl in der Stadt Pirmasens bis 2030 deutlich verbessern", so Maas.