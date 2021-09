Kirchberg-Realschule heißt nun Käthe-Dassler-Realschule

Die Kirchberg-Realschule in Pirmasens wird am Freitag offiziell in Käthe-Dassler-Realschule umbenannt. Das hatte der Stadtrat im Frühjahr beschlossen. Käthe Dassler stammte aus Pirmasens und hatte das Unternehmen Adidas gemeinsam mit ihrem Mann im Jahr 1949 gegründet. Die Schule will künftig ihren Namen tragen, weil sie sich die Schwerpunkte Sport und Soziales Leben gesetzt hat. Wie die Käthe-Dassler-Realschule mitteilt, soll im Rahmen der offiziellen Umbenennung auch eine Dauerausstellung in dem Gebäude eröffnet werden. Sie widmet sich dem Leben und Wirken von Käthe Dassler aus Pirmasens.