Die Stadt Pirmasens weist daraufhin, dass Gruppenwanderungen am morgigen Vatertag nach dem Infektionsschutzgesetz verboten sind. Weil am Donnerstag in Pirmasens die sogenannte Bundesnotbremse wieder in Kraft tritt, ist auch das Trinken von Alkohol im öffentlichen Raum verboten und es gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre. Zusammenkünfte und Ausflüge in kleinen Gruppen seien möglich, wenn sie sich auf einen Haushalt und eine weitere Person beschränkten, sagte ein Sprecher der Stadt.