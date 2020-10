per Mail teilen

Wegen der Abrissarbeiten an der ehemaligen Kaufhalle in Pirmasens muss die Schlossstraße vor dem Gebäude ab heute teilweise gesperrt werden. Laut Stadtverwaltung steht in beiden Fahrtrichtungen nur noch jeweils eine Fahrbahn zur Verfügung. Autofahrer müssen mit Staus rechnen. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass es im Buslinienverkehr zu Verspätungen kommen kann.