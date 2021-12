In Pirmasens ist die Zentrale Impfstelle des Städtischen Krankenhauses auf dem Messegelände bis einschließlich Donnerstag geöffnet und bleibt an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Vom 27. bis zum 30. Dezember werden in Pirmasens rund 2.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Termine müssen vorher vereinbart werden. Neben der Zentralen Impfstelle des Krankenhauses bieten auch zahlreiche Arztpraxen in Pirmasens und der Südwestpfalz Schutzimpfungen an. Ohne Termin ist es weiterhin möglich, sich an einem der Impfbusse immunisieren zu lassen. Die Termine werden laufend aktualisiert und sind im Internet zu finden.