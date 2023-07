Nachbar in Pirmasens mit Metallstange schwer verletzt

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

In Pirmasens ist am Montag ein Streit unter Nachbarn eskaliert: Ein Mann griff einen 58-Jährigen mit einer Metallstange an und verletzte diesen schwer.

Wie die Polizei mitteilt, erlitt das Opfer durch die Schläge mit der Metallstange "multiple Verletzungen", unter anderem am Kopf. Der 58-jährige Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht aber nach den bisherigen Erkenntnissen nicht. Der mutmaßliche Täter flüchtete erst zu Fuß, konnte aber wenig später von der Polizei festgenommen werden. Er hat sich bisher noch nicht zu der Tat geäußert. Deshalb sind die Hintergründe der Tat noch unklar - vor allem, warum es zu dem Streit der Nachbarn kam. Täter aus Pirmasens im Gefängnis Der 37-jährige mutmaßliche Täter wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Mann wurde ins Gefängnis gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn wegen versuchten Totschlags.