Pirmasens: Wer ist der Tote aus dem Supermarkt?

In Pirmasens ist am Freitag ein Mann in einem Supermarkt kollabiert und gestorben. Noch immer ist unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Die Polizei bittet deshalb um Hilfe.

Der Mann habe sich am Freitag (18. März) gegen 21 Uhr in dem Supermarkt in der Arnulfstraße in Pirmasens aufgehalten, als er plötzlich kollabiert sei. Wie die Polizei mitteilt, waren Notarzt und Rettungsdienst schnell vor Ort. Sie hätten den Mann jedoch nicht mehr retten können. Er verstarb noch vor Ort. Noch sei unklar, woran der Mann gestorben ist. Die Polizei konnte bislang auch noch nicht herausfinden, um wen es sich bei dem Toten handelt. Der Mann sei mit einem Trolley im Supermarkt unterwegs gewesen, weshalb die Ermittler vermuten, dass er zu Fuß zum Einkaufen gegangen ist. Er habe keine Ausweispapiere oder sonstige Dokumente bei sich gehabt. Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Toter aus Supermarkt wohl zwischen 65 und 80 Jahre alt Der Mann soll zwischen 65 und 80 Jahre alt sein, etwa 1,80 Meter groß, normale bis kräftige Statur. Seine Augen seien blau-grau, er habe eine Glatze und helle Körperbehaarung. Am Kopf sei eine abheilende Verletzung zu erkennen, die möglicherweise von einem Sturz stammen könnte, vermutet die Polizei. Der Mann war am vergangenen Freitag (18. März) in dem Supermarkt in der Arnulfstraße in Pirmasens kollabiert und verstorben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu seiner Identität. Polizei RP Der unbekannte Tote trug laut Polizei einen olivgrünen Parka, ein blau-weiß kariertes Kurzarmhemd, eine dunkelblaue Joggingshose, die auf dem rechten Oberschenkel mit dem Wort "Sports" bestickt ist, eine braune Baseballmütze, schwarze Lederhandschuhe und braune Turnschuhe. Mann aus Pirmasens kam mit Einkaufstrolley zum Supermarkt Der Einkaufstrolley des Mannes hatte eine graue Stofftasche und weiße Reifen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er außerdem einen schwarzen Stoffgeldbeutel der Marke "Trading Company Ltd" dabei. Zudem trug der Unbekannte mehrere Schlüssel der Marke "Wilka", vermutlich einen Briefkastenschlüssel und einen Schlüssel für ein Fahrradschloss mit sich. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zur Identität des Mannes. Wer ihn kennt, ihn gesehen hat oder Hinweise zu dem Toten geben kann, soll sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens (06331 5200) in Verbindung setzen. Sie bittet außerdem um Rückmeldung, falls irgendwo eine Person vermisst wird oder seit Freitag nicht mehr gesehen wurde.