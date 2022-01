Die Stadt Pirmasens wird sogenannte „Host Town“ für die Special Olympics im Jahr 2023. Host Towns sind Städte, die von den Athleten vor dem offiziellen Start der Wettkämpfe in Berlin erkundet werden.

Pirmasens wurde somit als eine der 170 „Host Towns“ in ganz Deutschland für die Special Olympics ausgewählt. Vom 11. bis 14. Juni empfängt die Stadt die Athletinnen und Athleten samt Familienmitgliedern. Geplant seien unter anderem ein Besuch im Museum Dynamikum und gemeinsame Sportaktivitäten, so ein Sprecher der Stadt. Außerdem soll ein Special-Olympics-Feuer in Pirmasens entzündete werden. Die Pirmasenser Bewerbung hatten unter anderem Olympia-Speerwerferin Christin Hussong und die Heinrich Kimmle Stiftung unterstützt. Die Special Olympics sind die wichtigsten inklusiven Sportspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie beginnen im Juni 2023 in Berlin.