Im Winzler Viertel in Pirmasens wird am Dienstag die Hohmärtelstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Straße wurde in den vergangenen fünf Monaten für rund 1,25 Millionen Euro ausgebaut. Unter anderem wurden die Straßendecke sowie die Gehwege erneuert. Außerdem wurde die Straßenentwässerung saniert und neue Bäume gepflanzt.