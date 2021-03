In Pirmasens ist der Corona-Inzidenzwert am Freitag auf 154,1 gestiegen. Der Landkreis Südwestpfalz will nun einen erneuten Lockdown im Einzelhandel verhindern.

23 weitere Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag haben Pirmasens im landesweiten Vergleich an den Spitzenplatz katapultiert. Mit einem Inzidenzwert von 154,1 liegt die Stadt vor Altenkirchen (139,7) und Frankenthal (139,5). Die Landrätin der Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), verhandelt derzeit mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium darüber, welche Maßnahmen nun vor Ort ergriffen werden müssen.

Keine erneuten Ladenschließungen in Pirmasens?

Nach mehreren Gesprächen mit dem Ministerium habe der Kreis vereinbart, erst am Montag über weitere Corona-Maßnahmen zu entscheiden. Vorher will das zuständige Gesundheitsamt das Infektionsgeschehen über das Wochenende beobachten. Die Landesregierung sieht ab einer Inzidenz von über 50 verschiedene Maßnahmen vor, um die Ausbreitung des Virus wieder einzudämmen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat das Gesundheitsamt jedoch Bedenken geäußert, ob diese Schritte in Pirmasens und der Südwestpfalz zielführend seien.

Neue Corona-Infektionen auf Kitas zurückzuführen

"Geschäfte die gerade erst wieder öffnen konnten, sollen nach der Muster-Allgemeinverfügung des Landes wieder schließen oder nur mit Terminvergabe öffnen dürfen", erklärt Landrätin Ganster. "Das halte ich für nicht vertretbar, denn die Geschäftsinhaber haben sich mit großem Aufwand in Sachen Hygiene und Sicherheit auf die Öffnung vorbereitet." Sie habe auch kein Verständnis dafür, dass Restaurants schließen mussten, obwohl dort kein erhöhtes Infektionsgeschehen nachzuweisen war.

"Schwarzer Peter" für Kommunen wegen Corona-Maßnahmen

Die neuen Corona-Infektionen in Pirmasens seien auf Virus-Mutationen zurückzuführen, die in mehreren Kindertagesstätten festgestellt wurden. Ganster will deshalb am Montag mit der Landesregierung darüber sprechen, wie Kinder, Eltern und Erzieher besser geschützt werden können. Sie teile aber die Kritik vieler ihrer Kollegen an der Umsetzung der Corona-Maßnahmen: "Die Landesregierung öffnet, aber die Landräte und Oberbürgermeister sollen nach dem Willen des Landes für die Schließungen wenige Tage später zuständig sein".

Das Rathaus auf dem Exerzierplatz in Pirmasens. SWR

Pirmasenser OB will Kontakte reduzieren

Ein erster Entwurf aus dem Rathaus in Pirmasens sieht vor, dass in der Stadt die Zahl der Kontakte wieder reduziert werden soll. Nach Angaben von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) könnten Treffen im öffentlichen Raum erneut auf den eigenen Haushalt sowie einer weiteren Person beschränkt werden. Dienstleistungen, in denen das Tragen einer Maske nicht möglich ist, wie beispielsweise bei der Bartrasur, sollen untersagt werden. Über den Präsenzunterricht in den Schulen wollen Stadt und Aufsichtsbehörde auch am Montag beraten. Es sei nicht auszuschließen, dass kommende Woche Schulschließungen erforderlich werden könnten.

Corona-Warnstufe Rot auch für den Landkreis Südwestpfalz

Neben der Stadt Pirmasens gilt auch für den Landkreis Südwestpfalz derzeit die Corona-Warnstufe Rot (85,3). In der Westpfalz sind außerdem die Städte Kaiserslautern und Zweibrücken in Warnstufe Orange, für den Donnersbergkreis gilt Warnstufe Gelb. Die Inzidenzwerte der Landkreise Kaiserslautern (15,3) und Kusel (10,8) gehören zu den niedrigsten Werten in Rheinland-Pfalz.