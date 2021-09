Darum sollten Ärzte in die Südwestpfalz ziehen

Pirmasens, Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz wollen mehr Ärzte in die Region locken. Mit "Hallo Doc" soll die medizinische Versorgung langfristig sichergestellt werden.

Die Südwestpfalz bietet ein wunderbares Arbeitsumfeld, viel Natur zum Erleben und die Lebenshaltungskosten sind auch überschaubar. Das sagt die Landrätin der Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), um nur einige Vorzüge der Region aus ihrer Sicht zu nennen. "Viele junge Menschen suchen solche Ziele für ihren Urlaub, auch wegen des Mountainbike-Parks oder tollen Kletterrouten in den Felsen des Wasgaus", erklärt Ganster. Außerdem sei der Landkreis sehr gut ans Internet angebunden und die Wege zur nächsten Kita oder Schule seien kurz.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (2.v.l.), die Landrätin des Kreises Südwestpfalz Susanne Ganster, Zweibrückens Bürgermeister Christian Gauf (r.) und der Geschäftsführer des Krankenhauses Pirmasens, Martin Forster (l.) präsentieren das neue Projekt "Hallo Doc". SWR

"Hallo Doc" will Ärzte in die Südwestpfalz bringen

Das sollen mit "Hallo Doc" nun auch die künftigen Ärztinnen und Ärzte erfahren, die gerade in den letzten Zügen ihres Medizinstudiums stecken oder es gerade absolviert haben. Die Initiative hat das Ziel, den jungen Medizinern Karriereperspektiven in Pirmasens, Zweibrücken, aber auch in Dahn, Hauenstein oder Wilgartswiesen zu vermitteln. Dabei gehe es vor allem um die Suche nach einem qualifizierten Arbeitsplatz oder um das Interesse an einer Praxisnachfolge.

Website mit Praxis-Angeboten in Pirmasens und Zweibrücken

In einem ersten Schritt sei eine Website entstanden, die über die Südwestpfalz und ihre medizinische Versorgung informiert und bereits erste Unterstützungsangebote vorstellt. "Wir freuen uns sehr, zusammen mit der Stadt Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz ein gemeinsames, leistungsfähiges Netzwerk zur Unterstützung unserer Ärztinnen und Ärzte etabliert zu haben", zeigt sich der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) begeistert von "Hallo Doc".

"Hoher Freizeitwert, reizvolle Landschaft"

Auch der Zweibrücker Bürgermeister Christian Gauf (CDU) sieht das Projekt als große Unterstützung für junge Ärzte, um ihre beruflichen und privaten Ziele zu verwirklichen. "Die Entscheidung für unsere Region bietet neben beruflicher Perspektive auch einen hohen Freizeitwert in reizvoller Landschaft", betont Gauf die Vorzüge der Südwestpfalz. "Mit Europas Rosengarten und dem Naherholungsgebiet Fasanerie punktet die Stadt ebenso wie mit dem Fashion Outlet, dem Multimediapark und der Hochschule", weist er in diesem Zusammenhang auch auf die Attraktionen der Stadt Zweibrücken hin.

Telemedizin-Projekt gegen Landarztmangel

Um dem Ärztemangel auf dem Land entgegenzuwirken, hatte die Landesregierung bereits im vergangenen Jahr ein neues Telemedizin-Projekt auf den Weg gebracht. Dadurch sollen Hausärzte in ländlichen Regionen entlastet werden. Auch eine Praxis aus der Südwestpfalz wirkt an dem Projekt mit.