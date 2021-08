per Mail teilen

Am Wochenende beginnt in Pirmasens der Grenadiermarkt. Wegen Corona ist aber vieles anders als sonst.

Die Stadt Pirmasens hat ein Sicherheits- und Hygienekonzept vorgestellt, mit dem der Grenadiermarkt am Wochenende stattfinden kann. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat mitgeteilt, dass es daher nur halb so viele Buden und Fahrgeschäfte wie in den vergangenen Jahrzehnten geben wird.

Karussells und Biergarten auf Grenadiermarkt

Konkret heißt das, dass auf dem rund 12.000 Quadratmeter großen Messplatz insgesamt 16 Schausteller vertreten sein werden. Unter anderem ein Autoscooter, ein Riesenrad, ein Familienkarussell und eine XXL-Schaukel. Auch ein Biergarten darf beim Grenadiermarkt in diesem Jahr öffnen, hier soll auch Live-Musik erlaubt sein, sagte Zwick.

Sowohl für Besucher als auch für Schausteller sei die Durchführung des Marktes ein Schritt zurück zur Normalität. Die Schausteller hätten seit eineinhalb Jahren keine Veranstaltungen mehr durchgeführt.

Grenadiermarkt in Pirmasens wird umzäunt

Das Areal soll umzäunt werden, um Einlass-Kontrollen durchführen zu können. Sie sollen gewährleisten, dass sich maximal 500 Besucher gleichzeitig auf dem Jahrmarkt-Gelände aufhalten. Eine Security-Dienst sei vor Ort, mit größeren Reibereien rechnet Zwick nicht. Im vergangenen Jahr musste der Markt aufgrund der Corona Pandemie abgesagt entschieden. Der Grenadiermarkt findet vom 27. August bis 5. September statt.