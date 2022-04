Girls Day in der Westpfalz

In der Westpfalz findet wieder der sogenannte Girls Day statt. Im vergangenen Jahr hatte es wegen der Corona-Pandemie nur Angebote im Internet gegeben. In diesem Jahr gibt es zum Girls Day auch wieder Veranstaltungen in Betrieben. Ziel ist es, Mädchen Einblicke in technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ermöglichen und so ihr Interesse dafür zu wecken. Zum Beispiel stellt das Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz in Pirmasens seine Arbeit vor. In Rockenhausen gibt der Autositzhersteller Adient Mädchen Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe wie Elektronikerin oder Anlagenführerin.