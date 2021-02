per Mail teilen

Das Amtsgericht Pirmasens hat den Betreiber einer illegalen Müll-Deponie unter anderem wegen Luftverschmutzung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt. Das heißt, er muss 900 Euro Strafe zahlen, wenn er in den kommenden zwei Jahren noch einmal eine Straftat begeht. Der Mann hatte auf der nicht genehmigten Anlage in Thaleischweiler-Fröschen beispielsweise Asbest gelagert und belasteten Bauschutt verbrannt haben. Die Geldstrafe viel nach Angaben des Gerichts so gering aus, weil der Mann insolvent ist und schwer krank und außerdem zur Dialyse müsse. Eine Haftstrafe sei deshalb nicht möglich. Das Urteil ist rechtskräftig.