Die Stadt Pirmasens wird künftig stärker gegen Tauben vorgehen, die in jüngster Zeit vermehrt in leerstehenden Gebäuden in der Innenstadt nisten. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Der Rat hat am Nachmittag einstimmig für eine Änderung der Gefahrenabwehrverordnung gestimmt. Damit sich die Tauben in Pirmasens nicht weiter unkontrolliert vermehren, soll jetzt jeder, der eine Taube oder Taubenkot in seinem Haus entdeckt, dafür sorgen, dass dieser Platz für die Tiere unattraktiv wird. Zum Beispiel, indem die Nester entfernt werden. Taubeneier werden durch Gipseier ersetzt Kostenlose Hilfe sollen Hausbesitzer von der Stadttaubenhilfe bekommen. Sie soll beispielsweise die Tauben und ihre Nester umsiedeln. Die Stadt Pirmasens hat bereits einen Taubenschlag am Exerzierplatz eingerichtet. Dort werden die Vögel artgerecht versorgt. Außerdem werden die Eier gegen Imitate ausgetauscht, um zu verhindern, dass die Zahl der Tauben weiter unkontrolliert ansteigt.