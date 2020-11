Große, private Feiern trotz Corona? Das sollte bestraft werden, fordern Politiker in der Südwestpfalz. Sie plädieren dafür, dass das Ordnungsamt künftig Bußgelder verhängen darf.

Die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sprechen von einem Dilemma: Private Feiern mit über zehn Personen aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten seien zwar untersagt, die Ordnungsämter im Land dürften aber bei Verstößen kein Bußgeld verhängen.

Rheinland-Pfalz soll bei Corona-Bekämpfung nachbessern

Die beiden Politiker machen in einer Pressemitteilung deutlich: "Wenn Sie ihr Auto im Parkverbot abstellen, bekommen Sie ein Bußgeld. Wenn Sie in Corona-Zeiten eine größere Party zuhause feiern, darf das Ordnungsamt nicht einschreiten." In anderen Bundesländern sei das anders geregelt.

Den Verwaltungschefs geht es nach eigenen Angaben nicht darum, in Privatwohnungen zu gelangen oder Grundrechte auszuhebeln, die "verfassungsrechtlich aus gutem Grund geschützt" seien. Ganster und Zwick bitten das Land aber übereinstimmend darum, die aktuell geltende Rechtsverordnung zu prüfen. Durch fehlende Sanktionsmöglichkeiten werde der gewünschte Erfolg der Kontaktbeschränkungen leichtfertig aufs Spiel gesetzt.

Private Feiern waren eine Hauptursache der dramatisch steigenden Infektionszahlen in der Südwestpfalz.

Innenminister Roger Lewentz hat der Forderung aus dem Kreis Südwestpfalz eine Abfuhr erteilt. dpa Bildfunk picture alliance/Oliver Dietze/dpa

Innenministerium lehnt Vorstoß ab

Innenminister Roger Lewentz (SPD) betont: Ein explizites Verbot mache keinen Sinn, weil es rechtlich nicht durchsetzbar sei. Das Grundgesetz sage nämlich, dass der Staat - zum Beispiel in Person von Polizisten - nur dann in eine Wohnung eindringen dürfe, wenn es eine akute Gefahr für Leib und Leben der Menschen in der Wohnung gebe. Und diese Gefahr sei auch in Corona-Zeiten nicht gegeben, selbst wenn mehr als zehn Menschen zusammen feierten.

Trotzdem würden Ordnungsämter und Polizei in solchen Fällen vorbeifahren und an die Vernunft der Feiernden appellieren. Das funktioniere meist sehr gut.