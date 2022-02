Die Landesregierung fördert das Familienzentrum "Aufwind" in Pirmasens mit 50.000 Euro. Das Geld ist für die Bekämpfung von Armut in Familien gedacht. Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hat am Mittwoch den Bewilligungsbescheid des Landes an die Stadt Pirmasens übergeben. Mit dem Geld wird eine zusätzliche Stelle im Familienzentrum "Aufwind" geschaffen. Nach Angaben des Pirmasenser Oberbürgermeisters Markus Zwick (CDU) ist das Zentrum die zentrale Anlaufstelle für Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten. Hier würden individuelle Hilfen und Förderungen entwickelt. Zum Beispiel werden Wohnungen oder Jobs gesucht oder Lösungen erarbeitet, wenn die Kosten einer Familie zu hoch sind. Ziel ist es nach Angaben von Oberbürgermeister Zwick, dass sich die schwierigen Lebensverhältnisse der Menschen nicht verfestigen und dass sie in ein Leben begleitet werden, in dem sie von Sozialleistungen unabhängig sind.