Die Industrie- und Handelskammer der Pfalz geht davon aus, dass Firmen in der Region auch künftig Arbeit im Homeoffice anbieten werden. Im März endet die gesetzliche Pflicht zum Homeoffice für Arbeitgeber. Ein Sprecher der IHK sagte, viele Arbeitgeber in der Region hätten die Vorteile des mobilen Arbeitens erkannt. Solche Modelle könnten den Unternehmen helfen, Fachkräfte anzuwerben. Beim Hersteller von medizinischen Textilien Karl Otto Braun (KOB) in Wolfstein zum Beispiel wird nach Angaben einer Sprecherin zurzeit an einer Betriebsvereinbarung zum Homeoffice gearbeitet. Diese Möglichkeit habe es schon vor der Pandemie gegeben, Corona habe die Entwicklung aber beschleunigt. Auch bei Profine, die in Pirmasens Kunststoff-Profile herstellen, wird nach Angaben eines Sprechers zurzeit an Regelungen gearbeitet, dass die Mitarbeitenden auch künftig von Zuhause aus arbeiten können.