Hauptausschuss vergibt Auftrag für Modernisierung der Feuerwache

Der Hauptausschuss in Pirmasens vergibt heute den Auftrag für die Modernisierung der Feuerwache an ein Ingenieusbüro. Nach Angaben der Stadt ist die Feuerwehrleitstelle in der Gasstraße mehr als zwanzig Jahre alt. Mit der Modernisierung sollen nach Angaben der Stadt Pirmasens Störungen der Haustechnik behoben werden. Dafür soll der Serverraum vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoß neben die Leitstelle verlegt werden. Außerdem soll die Kommunikationsanlage mit sämtlicher Hard- und Software erneuert werden. Die Stadt Pirmasens schätzt die Kosten für die Modernisierung auf rund 900 000 Euro. Ob dies Kosten letztendlich eingehalten werden können, sei aktuell nicht abschätzbar. Die Firma, die heute den Zuschlag erhält, soll noch im laufenden Jahr mit dem Umbau beginnen.