Feuer in Bahnhofstoilette in Pirmasens

Unbekannte haben in einer öffentlichen Toilette im Bahnhof in Pirmasens einen Brand gelegt. Es entstand dadurch ein hoher Sachschaden.

Das Feuer in der Bahnhofstoilette in Pirmasens wurde am Samstagabend gegen 17 Uhr gemeldet. Nach Angaben der Polizei hatten unbekannte Täter einen Papierhaufen neben der Toilette angezündet. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Auch die danebenliegenden Geschäftsräume seien davon betroffen gewesen.

Feuer verursacht 40.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr habe den Brand in der Bahnhofstoilette schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand im Gebäude ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei in Pirmasens melden.