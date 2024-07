Schlabbeflickerfestival 2024 in Pirmasens beginnt am Freitag: Das sollten Sie wissen

"Bärmesenser Schlabbeflicker" - so werden die Menschen in der Schuhstadt in der schönen Südwestpfalz bezeichnet. Ja, so nennen sich die Pirmasenser sogar selbst - und zwar mit Stolz. Pirmasens verbindet eine Jahrhunderte lange Schuhtradition.

Im 18. Jahrhundert lebten tausende Soldaten in der damaligen Garnisonsstadt. Die meisten von ihnen hatten einen handwerklichen Beruf. Als die Armee gegen Ende des Jahrhunderts aufgelöst wurde, blieben einige von ihnen in Pirmasens und fingen an, aus der Not heraus, aus ihren alten Uniformen Schlappen und Schuhe zu nähen. Sie waren, wie der Pfälzer sagt: "Schlabbeflicker". Die selbstgemachten Schuhe wurden dann verkauft - erst regional, später in die ganze Welt. Denn die Pirmasenser wurden immer besser in ihrem Handwerk.

Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sich in Pirmasens und der näheren Umgebung die ersten Schuhfabriken entwickelten. Fast 30.000 Menschen arbeiteten zwischenzeitlich in diesen Großbetrieben. Doch die zunehmende Globalisierung setzte der Schuhstadt derart zu, weshalb heute nur noch wenige überlebt haben.