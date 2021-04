Ab Samstag gelten in der Stadt Pirmasens schärfere Corona-Regeln. Als Grund dafür nennt ein Stadtsprecher das von Bundestag und Bundesrat beschlossene neue Infektionsschutzgesetz. Die Stadt Pirmasens hatte den kritischen Inzidenzwert von 100 an mehreren Tagen hintereinander überschritten. Demnach dürfen sich Menschen eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren. Bisher galt diese Art der Kontaktbeschränkung als Empfehlung, nun ist sie nach Angaben der Stadt verbindlich. Außerdem bleiben viele Läden, wie zum Beispiel Bekleidungsgeschäfte geschlossen. Das Einkaufen mit Termin sei in Pirmasens nicht mehr möglich. Außerdem darf, wie vorher auch schon, Sport nur im Freien und allein oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands getrieben werden. Die aktuellen Regeln gelten nach Angaben der Stadt Pirmasens maximal bis Ende Juni. Sollte die Stadt an fünf Tagen hintereinander eine Inzidenz unter 100 haben, werde die Notbremse aufgehoben.