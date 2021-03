Die Landesregierung will die Stadt Pirmasens per Erlass dazu zwingen, strengere Corona-Maßnahmen umzusetzen. Mit einem Inzidenzwert von 169 hat Pirmasens derzeit landesweit den höchsten Wert. Wenn die sogenannte „Notbremse“ in Kraft tritt, müssen die meisten Geschäfte in Pirmasens wieder schließen. Nur ein Einkauf nach Termin sei dann noch möglich. Die Stadt hatte zuvor verhindern wollen, dass es zu Schließungen im Einzelhandel kommt. Oberbürgermeister Markus Zwick hatte darauf verwiesen, dass die meisten Corona-Infektionen der vergangenen Tage auf Fälle in Kindertagesstätten zurückzuführen seien. Daher hielt Zwick die angeordneten Schutzmaßnahmen für unverhältnismäßig und rechtswidrig.