Eltern aus Pirmasens vor Gericht - Sexueller Missbrauch unter Geschwistern?

per Mail teilen

Heute beginnt am Amtsgericht Pirmasens die Verhandlung gegen ein Elternpaar. Sie sollen an den sechs Kindern über Jahre teils ungeheuerliche Erziehungsmethoden angewandt haben.

Nach Angaben des Amtsgerichts Pirmasens sind alle Kinder in ihrer seelischen und körperlichen Entwicklung nachhaltig gestört. Die minderjährigen Kinder weisen unter anderem sprachliche Defizite auf und haben von ihren Eltern zu wenig Essen bekommen. Eine durchgehende Beschulung sei ebenfalls nicht möglich gewesen. Das jüngste Kind (Jahrgang 2017) weise außerdem eine Tendenz zur Selbstverletzung auf.

Eltern sollen Fördermaßnahmen verhindert haben

Die Eltern sollen zudem regelmäßig verhindert haben, dass die Kinder Fördermaßnahmen wie Logopädie-Termine oder Krankengymnastik wahrnehmen konnten. Außerdem seien sie laut Anklage mehrfach gegen den ärztlichen Rat aus einer stationären Behandlung entlassen worden. Aufgrund der mangelnden Ernährung hätten die Kinder ihre Erzieher in der Kindertagesstätte auch regelmäßig um Essen angebettelt.

Die Verhandlung findet am Amtsgericht in Pirmasens statt. Es sind zwei Verhandlungstage dafür angesetzt. SWR

Pirmasens: Sexueller Missbrauch unter Geschwistern?

Die Kinder sollen immer wieder mehrere Stunden allein gelassen und in ihren Zimmern eingesperrt worden sein. Den Eltern wird auch vorgeworfen, einem der Kinder den Gang auf die Toilette verboten zu haben. Es habe stattdessen in seinem Zimmer auf ein Töpfchen gehen müssen. Es gebe zudem den Verdacht, dass ein Mädchen von seinen Brüdern sexuell missbraucht worden sei.

7-Jähriger in Schlafanzug aus dem Haus ausgesperrt

Eine Sprecherin des Amtsgerichts Pirmasens berichtet auch noch von einem Fall, in dem ein damals sieben Jahre alter Junge nur in Schlafanzug und mit Stiefeln bekleidet aus dem Haus ausgesperrt worden sei. Die Polizei habe ihn an einer viel befahrenen Straße aufgegriffen und nach Hause gebracht.

Angeklagten drohen bis zu drei Jahren Haftstrafe

Der angeklagte Mann sei Vater von vier der sechs Kinder, die Frau ist die Mutter von allen. Der Vorwurf lautet auf Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. Die Taten sollen sich im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 ereignet haben. Das jüngste Kind ist 2017 auf die Welt gekommen, das älteste Kind wurde 2009 geboren. Nach Angaben des Amtsgerichts liegt die Höchststrafe laut Strafgesetz bei drei Jahren Haft.