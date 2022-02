Geöffnete Amazon-Pakete in Waldstück gefunden

Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag insgesamt elf geöffnete Amazon-Pakete in einem Waldstück bei Pirmasens gefunden. Die Päckchen lagen in der Verlängerung der Straße "In der Fumbach" etwa fünf Meter neben dem Weg. Wie die Polizei mitteilt, waren die meisten Pakete leer. In einem Karton sei noch eine Großpackung mit Tabletten für Haustiere gewesen. Die Pakete waren laut Polizei eigentlich für die Bereiche Jockgrim und Wörth im Landkreis Germersheim vorgesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kartons am Freitag oder Samstag dort abgelegt wurden.