Die Einzelhändler in Pirmasens wollen dagegen klagen, dass sie nach kurzer Zeit ihre Läden schon wieder schließen müssen. Und sie rechnen sich sogar gute Chancen aus.

Der Vorsitzende des Pirmasenser Einzelhandelsverbandes, Erich Weiß, sagte, die Klage werde zurzeit vorbereitet und wahrscheinlich im Laufe der Woche beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz eingereicht. Der Besitzer eines Bekleidungsgeschäftes klage stellvertretend für alle Einzelhändler. Gleichzeitig sammeln diese zurzeit Geld, um die Klage zu finanzieren.

Klage kann Signalcharakter für das Land haben

Weiß geht davon aus, dass das Verfahren rund drei Wochen dauern wird. Und er rechnet sich in dem Eilverfahren gute Chancen aus - denn der Pirmasenser Einzelhändler wird von dem Anwalt vertreten, der Anfang März vor dem Oberverwaltungsgericht des Saarlandes in einem Eilverfahren gewonnen hatte. Das Gericht hatte eine ähnliche Corona-Verordnung wie die in Rheinland-Pfalz für rechtswidrig erklärt - seitdem dürfen die Geschäfte im Nachbarland wieder öffnen. Auch aus diesem Grund hat die Klage aus Pirmasens Signalcharakter für Rheinland-Pfalz.

Die Stadt Pirmasens musste wegen der hohen Inzidenzzahlen von über 150 die sogenannte "Corona-Notbremse" ziehen. Ihre Verordnung sah aber vor, dass die Geschäfte geöffnet bleiben können, weil das Infektionsgeschehen lokal eingegrenzt werden könne. Das Land wies die Stadt aber per Erlass an, die strengeren Regeln einzuführen. Die Stadt kann dagegen keine Rechtsmittel einlegen.