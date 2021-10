Diebin zu neun Monaten Bewährung verurteilt

per Mail teilen

Eine Frau ist vor dem Schöffengericht in Pirmasens zu neun Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt worden. Sie musste sich nach Angaben einer Gerichtssprecherin für Delikte wie Nötigung, Diebstahl und das Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Urteil sei bereits rechtskräftig. Die 58-Jährige habe im vergangenen Dezember in einem Schuhgeschäft im Landkreis Südwestpfalz fünf Paar Kinderschuhe gestohlen. Dabei sei sie auf der Flucht vor einer Zeugin in ein Auto gestiegen und auf eine weitere Person absichtlich und ungebremst zugefahren.