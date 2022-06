Unbekannte haben in Pirmasens aus einem Verkaufszelt auf dem Schlossplatz Süßigkeiten und Bargeld gestohlen. Die Diebe sollen nach Polizeiangaben am Wochenende jeweils in der Nacht zugeschlagen haben. Zunächst seien Schokoriegel und Pralinen im Wert von 200 Euro sowie rund 80 Euro Bargeld entwendet worden. In der zweiten Nacht wurden laut Polizei erneut Süßigkeiten gestohlen, diesmal im Wert von etwa 100 Euro. Außerdem hätten mehrere Packungen Salami und Schinken im Kühlschrank gefehlt. Hinweise auf die hungrigen Diebe nimmt die Polizei in Pirmasens entgegen.