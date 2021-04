In Pirmasens können sich ab kommender Woche Kindergarten-Kinder zweier städtischer Kitas freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Spucktests sind nach Angaben der Stadt ein Modellprojekt. Das Infektionsgeschehen in Kitas zeige, dass auch dort verstärkt getestet werden müsse, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick. Falle ein Test positiv aus, sollen umgehend die Eltern der Kinder kontaktiert und das Gesundheitsamt informiert werden. Das Kind müsste dann in Quarantäne und es werde ein PCR-Test gemacht. Ziel ist es, das Modell auf alle städtischen Kitas in Pirmasens auszuweiten.