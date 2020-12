Die Testergebnisse von den 53 Schülern und Lehrern, die an der Pirmasenser Berufsschule und der Realschule Plus in Kirchberg Kontakt zu Coronainfizierten hatten, sind negativ. Bei den Infizierten handelt es sich um Geschwister, die sich innerhalb ihrer Familie angesteckt hatten. Nach Angaben des Landkreises Südwestpfalz müssen die getesteten Personen aber trotzdem insgesamt 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben. So lange dauert die Inkubationszeit des Covid-19 Virus, in der sich Symptome zeigen können.