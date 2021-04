per Mail teilen

Seit sieben Tagen liegt der Corona-Inzidenzwert in Pirmasens unter 100. Das bedeutet, dass die Stadt die Beschränkungen lockern kann. Sie hebt unter anderem die Ausgangssperre auf.

In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es, die neue Allgemeinverfügung trete schon in der Nacht zum Dienstag in Kraft. Die nächtliche Ausgangssperre, die von 21 bis 5 Uhr galt, wird damit wieder aufgehoben. Außerdem darf auch wieder Alkohol ausgeschenkt werden.

Auch Gastronomie wieder unter Auflagen erlaubt

Die Verfügung der Stadt geht aber noch weiter: Zum ersten Mal seit November dürfen Gastronomen in Pirmasens wieder Gäste bewirten - im Freien. Auch im Einzelhandel gibt es Lockerungen: Zwar dürfen Kunden weiterhin nur mit Termin in die Geschäfte - allerdings dürfen die Einzelhändler jetzt mehrere Termine gleichzeitig vergeben. Pro 40 Quadratmeter darf ein Kunde in den Geschäften sein.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) begrüßte die Lockerungen. "Ich freue mich, dass die gemeinsame Kraftanstrengung der vergangenen Wochen Früchte trägt und wir aufgrund der gesunkenen Inzidenz behutsame Lockerungen vornehmen können." Er rief die Pirmasenser aber dazu auf, weiterhin "verantwortungsbewusst und mit Augenmaß zu handeln".

Landesregierung hatte Pirmasens zu Notbremse gezwungen

Pirmasens hatte Mitte März die sogenannte "Corona-Notbremse" in Kraft gesetzt, nachdem der Corona-Inzidenzwert über 100 gestiegen war. Die Landesregierung hatte die Stadt dazu gezwungen. Die Stadt hatte argumentiert, dass die Maßnahmen überzogen seien, weil der hohe Wert auf einen Corona-Ausbruch in einem Kindergarten zurückzuführen sei - und somit beherrschbar gewesen sei. Gegen die Verfügung hatte eine Pirmasenser Einzelhändlerin vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Der Eilantrag wurde abgewiesen - der Rechtsstreit geht in die nächste Instanz.