Auf dem Friedhof in Winzeln sollen nach Ansicht der CDU-Fraktion im Ortsbeirat nur noch Einheimische bestattet werden. Zumindest im Sarg. Grund: Dem Friedhof gehen die Gräber aus.

Eigentlich wäre der Platzbedarf auf dem Friedhof in Winzeln (etwa 2.200 Einwohner), einem Stadtteil von Pirmasens, kein großes Problem. Schließlich war ursprünglich eine Erweiterungsfläche vorgesehen, auf der der Friedhof hätte vergrößert werden können. Hätte. Denn: Mittlerweile ist die Fläche Teil eines geplanten Neubaugebiets und steht nicht mehr für neue Gräber zur Verfügung.

CDU Winzeln fordert Belegungsstopp für Friedhof

Die CDU im Ortsbeirat Winzeln fordert deswegen nun einen Belegungsstopp für den Friedhof in Winzeln. Wer nicht in Winzeln wohnt und im Sarg bestattet werden will, der soll seine ewige Ruhe bitte woanders finden. "Davon ausgenommen sollten natürlich Nachbelegungen in Familiengräbern sein", so Tobias Semmet, Vorsitzender der CDU-Fraktion in Winzeln.

Nicht-Winzler im Sarg: Bitte woanders bestatten

Aus Sicht der CDU würde dem Friedhof sonst bald der Platz ausgehen. "Der Friedhof stellt mittlerweile eine attraktive Alternative zu den anderen städtischen Friedhöfen dar", heißt es von der CDU mit Verweis auf die übrigen Ruhestätten in Pirmasens. Bereits jetzt finde man in Winzeln "viele Gräber von Nicht-Winzlern". Hauptgrund sei für viele die bessere Erreichbarkeit. Der Waldfriedhof in Pirmasens sei mit dem Bus deutlich schlechter zu erreichen als der kleine Friedhof in Winzeln.

Feuerbestattungen mit einem Urnengrab sollen auf dem Friedhof in Winzeln weiterhin auch für Auswärtige erlaubt sein. imago images IMAGO / agefotostock

Urnengräber sollen von Belegungsstopp in Winzeln ausgenommen werden

Wer trotzdem auch künftig noch sicher in Winzeln beerdigt werden möchte, hat nach Ansicht der CDU immer noch die Möglichkeit, ein Urnengrab zu nutzen. Die seien "platzsparend". Ähnlich argumentierte auch die Stadtverwaltung, als sie entschied, die Erweiterungsfläche des Friedhofs für das Neubaugebiet zu nutzen.

Stadt Pirmasens verweist ebenfalls auf Trend zur Feuerbestattung

Einerseits gebe es noch Möglichkeiten, den Friedhof in Winzeln im Bereich der Parkplätze auszubauen. Andererseits gehe "der Trend zu Feuerbestattungen", wie eine Sprecherin der Stadt Pirmasens mitteilt. Urnengräber bräuchten weniger Platz, außerdem sei auch die Liegedauer verkürzt worden. "Eine Erweiterung ist deshalb nicht mehr in der damals angedachten Dimension notwendig", heißt es aus der Verwaltung.

Ortsbeirat diskutiert am Freitag über Antrag der CDU

Über den Antrag der CDU wird am Freitagabend in der Ortsbeiratssitzung beraten. Möglich, dass der Beerdigungstourismus in Winzeln damit bald ein Ende hat - zumindest für diejenigen, die einen Sarg der Urne vorziehen.