In Pirmasens fahren ab heute weniger Linienbusse. Die Verkehrsbetriebe begründen dies damit, dass wegen der Corona-Krise deutlich weniger Menschen mit dem Bus fahren. Ab morgen soll ein Notfahrplan gelten. Er gewährleistet an Werktagen den Busverkehr auf den Hauptlinien im Stundentakt. Der Linienverkehr an Sonntagen entfällt vollständig. Die geänderten Fahrpläne hängen an den Bushaltestellen und sind im Internet veröffentlicht.