Die „Brasserie“ in Pirmasens gehört weiter zur Spitzengastronomie in Deutschland. Wie der Hotel- und Restaurantführer Guide Michelin jetzt bekannt gab, hat der Chefkoch des Pirmasenser Restaurants seinen Stern zum sechsten Mal in Folge verteidigt. Die Brasserie ist zudem weiter die einzige Sterneküche in der Westpfalz.