Feuer in Pirmasens: War es Brandstiftung?

In Pirmasens hat in der Nacht auf Freitag ein Haus in der Innenstadt gebrannt. Das Feuer soll an mehreren Möbeln ausgebrochen sein. Warum, ist noch unklar.

Die Feuerwehr wurde um kurz vor 3 Uhr zu dem Brand in der Innenstadt von Pirmasens alarmiert. Das Feuer war im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen, in dem sich auch ein Pflegezentrum und eine Gaststätte befinden. Glücklicherweise waren nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus. Daher habe es auch keine Verletzten gegeben. War es Brandstiftung? Polizei sucht Flüchtigen Allerdings hätten die sieben Bewohner der Pflegeeinrichtung, die in einem anderen Teil des Gebäudes wohnen, evakuiert werden müssen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand nach etwa einer Stunde zu löschen. Das Feuer sei nach derzeitigem Ermittlungsstand an einigen älteren Büromöbeln ausgebrochen, die im Treppenhaus gelagert wurden. Die Büromöbel im Treppenhaus des Gebäudes wurden bei dem Brand komplett zerstört. Polizeidirektion Pirmasens Mann wurde bei seiner Flucht beobachtet Die Brandursache sei im Moment noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er kurz vor dem Brand das Gebäude über die Hauptstraße verlassen hat und in Richtung Fußgängerzone weggerannt ist. Die Polizei beschreibt ihn als muskulös, blonde Haare mit Geheimratsecken, mit einem khaki-farbenen T-Shirt bekleidet und er soll mit russischem Akzent gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden soll bei rund 12.000 Euro liegen. Während der Löscharbeiten kam es außerdem zu Verkehrsbehinderungen in der Hauptstraße und der Schäferstraße.