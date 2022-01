Ein 20 Jahre alter Mann hat am Montag damit gedroht, in einem Elektronikfachmarkt in Pirmasens eine Bombe zu zünden. Zuvor gab es Streit um einen Handyvertrag.

Der junge Mann war nach Angaben der Polizei gegen 14:45 Uhr in der Filiale in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Dort geriet der 20-Jährige in Streit mit den Mitarbeitern des Marktes. Dabei soll es um einen Handyvertrag gegangen sein. Während die Beteiligten miteinander stritten, habe der Kunde mehrere Male damit gedroht, die Bombe zu zünden, die er angeblich in seinem Rucksack mit sich trage. Bombe soll sich im Rucksack befunden haben Mehrere Mitarbeiter der Filiale drängten den 20-Jährigen daraufhin aus dem Gebäude. Beamte der Kriminalpolizei Pirmasens, die zuvor wegen anderer Ermittlungen in der Nähe waren, konnten den Mann anschließend schnell und widerstandslos auf dem Parkplatz des Marktes festnehmen. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei fest, dass sich in dem Rucksack keine Bombe befand. Kriminalpolizei Pirmasens hat mehrere Strafverfahren eingeleitet Der junge Mann wurde mit auf die Dienststelle der Polizei genommen. In seiner Vernehmung sagte er, dass er die Bombendrohung zu keiner Zeit ernst gemeint hatte. Auf ihn kommen nach Polizeiangaben nun mehrere Strafverfahren zu.