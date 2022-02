Schockanruf: Betrüger erbeuten etwa 50.000 Euro bei 79-Jähriger

Betrüger haben bei einer Frau aus Pirmasens Bargeld in Höhe von rund 50.000 Euro erbeutet. Die Polizei hatte erst diese Woche vor Schockanrufen gewarnt.

Die 79-jährige Frau aus Pirmasens hatte den Betrügern ihre gesamten Ersparnisse hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, übergab sie den Unbekannten bei zwei aufeinanderfolgenden Treffen zwischen 40.000 und 50.000 Euro in bar. Das Geld hatte sie in ihrer Wohnung aufbewahrt.

Polizei Pirmasens warnte noch vor Schockanrufen

In einem anderen Fall hatten Betrüger am Anfang der Woche bereits 90.000 Euro bei einem Schockanruf in Worms erbeutet. Die Polizei in Pirmasens warnte daraufhin nochmals eindringlich auch Verwandte und Bekannte älterer Menschen, sie für die Gefahr eines solchen Anrufs zu sensibilisieren. Außerdem empfiehlt die Polizei, zur Sicherheit den eigenen Eintrag im Telefonbuch löschen zu lassen.