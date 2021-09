Berufsinformationsbörse als digitale Veranstaltung

In Pirmasens findet die Berufsinformationsbörse in diesem Jahr wieder digital statt. Nach Angaben der Organisatoren können sich Schulabgänger ab sofort auf der Internetseite der Veranstaltung über Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren. Dort gibt es Texte und kurze Videos von Firmen und deren Auszubildenden. Das Angebot auf der Webseite bleibt dauerhaft online. Die Berufsinformationsbörse sollte eigentlich am Freitag in Präsenz stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.